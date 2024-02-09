今(9)日是除夕，台北市長蔣萬安特別邀請新北市長侯友宜來場「雙北好煮夫廚藝大PK」，其中侯友宜帶來「寧波炒年糕」，蔣萬安則拿出「金龍爆炒三鮮好運來」，兩人限時在20分鐘內完成料理，結果蔣萬安一度做菜時話太多，差點來不及在時間內完成，所幸最終還是端出色香味俱全的佳餚，蔣萬安更趁機放閃，直呼要藉機學料理小撇步，回家做菜給老婆吃。

場上除了侯友宜與蔣萬安外，另外還安排兩位小幫手協助兩人料理，分別為開平餐飲學校的模擬實境西餐廳「主廚之家」執行長傅利嫚以及副執行長盧柏霖；侯友宜則預計要做「寧波炒年糕」，蔣萬安則拿出「金龍爆炒三鮮好運來」，結果被吐槽「炒三鮮」。

雖然依兩人下廚的刀工來看，確實是有下廚經驗，不過兩人也略顯生疏，其中侯友宜被問及過去是否做過「寧波炒年糕」這道料理時，則略顯心虛的說「有看過」；蔣萬安則從一開始的手忙腳亂，不知從何下手，到後面得心應手，漸入佳境。

結果蔣萬安越做越順，心態也越來越放鬆，不僅頻頻分享自己的作菜經驗，還開玩笑說現在是「型男大主廚」，在幫肉按摩時更一展歌喉大唱《告白氣球》給它聽，侯友宜見狀也開玩笑碎念抗議「影響我炒菜的情緒」。

最後侯友宜搶先完成自己的「寧波炒年糕」，這時蔣萬安驚呼自己才剛要開始爆香，大讚侯好厲害，侯友宜雖然嘴上說「因為你的話太多了」，但後來索性過去看蔣萬安需不需要幫忙，最終蔣萬安的「金龍爆炒三鮮好運來」也壓線完工。

進入用餐階段後，兩人也試吃對方的料理，蔣萬安直呼侯友宜的料理非常道地，侯友宜也大讚蔣萬安有料，「怎麼炒怎麼好吃」，最後兩人也祝福大家龍年福運龍來，好運攏總來。