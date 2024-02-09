農曆春節到來，各地都有獨特的過年風俗，金門縣立委陳玉珍也分享金門人過年時，聚餐會豪飲高粱玩「賣魚尾」的喝酒遊戲，而這個遊戲的起源與傳說中金門人到南洋討生活，被當地的老婆下蠱毒有關。

陳玉珍接受《中時新聞網》春節專訪，分享金門人過年的時候，親朋好友聚餐、團聚，少不了金門高粱，還有一個「賣魚尾」的遊戲。她解釋，賣魚尾原先是一個愛情故事，早年金門很窮困的時候，很多壯丁在家裡結婚、洞房團圓後，隔一天就會到南洋去落番、討生活，因為金門人工作勤奮，當地的老闆就會把女兒許配給他。

陳玉珍說到，人年紀大了就會想落葉歸根，在那個金門人要回金門的前一晚，當地的老婆就會跟老公來個餞別宴，在當地生的女兒就說「等一下要從魚尾開始吃」，他照做後回程的路上就非常顛簸，把整條魚吐出來。

陳玉珍解釋說，是因為傳說中南洋的女性多會下蠱的巫蠱之術，會害怕老公回到金門以後，從此不再回南洋陪她，因此在魚頭裡面下蠱，但女兒不忍心，怕爸爸蠱發身亡沒有回來， 才偷偷告訴爸爸從魚尾開始吃，路上顛簸把魚吐出來就能解蠱。

陳玉珍說，這些從南洋回來的人，在金門就是最尊重的客人，所以跟金門人吃飯的時候會有一尾魚，魚尾對著的人就是最尊貴的客人，大家都會把魚尾先折起來才會動筷子，後來衍伸到「賣魚尾」的喝酒遊戲，就是從第一個人開始先喝三杯，接下來每個人都要喝大於等於三杯，互相賣來賣去、越喝越多，賣到最後，最開始賣的人就要「補差額」，前面累計杯數幾杯就要喝幾杯，讓事情圓圓滿滿。

陳玉珍也不忘提醒大家，喝酒不開車、開車不喝酒，但要記得喝金門高粱圓圓滿滿。

陳玉珍近幾日也都到台北松山機場，關心金門鄉親春節返鄉的疏運狀況，協調民航補位及國防部軍機疏運，讓金門鄉親可以盡快返鄉過年。