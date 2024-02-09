總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴賀年定裝照拍攝花絮影片今（9）日曝光，賴清德接連拿起總統府「萬物興龍、福氣龍來」春聯、紅包袋拍照，笑容十分燦爛；賴蕭二人挑並出一幅「汪事如意有狗讚、財貓雙全妙妙喵」的對聯合體賀年，祝福國人新年快樂。

賴清德、蕭美琴賀年定裝照今天曝光，賴身著招牌深藍色西裝，深藍色領帶上有紅白花紋、有些小巧思，蕭則身穿黑色連身裙，搭配大紅色西裝外套，簡約大方。賴清德也拍攝圍著紅色圍巾拱手拜年、手拿紅包及各式春聯等獨照，攝影師還誇讚「選完笑容都很好！是總統的笑容」，賴笑答「不是很好而已，是特別好！」

賴清德、蕭美琴日前拍攝賀年定裝照，賴清德手拿春聯、紅包袋，笑得相當開心。到了挑選春聯拍照時，蕭美琴看著各類和貓、狗讀音相近的諧音春聯，驚喜表示「怎麼有這個？」大讚春聯很有創意，最後也和賴清德各自挑選上面寫著「汪事如意有狗讚」、「財喵雙全妙妙喵」字樣春聯合影，祝賀大家新年快樂。

春節連假最後一天2月14日西洋情人節，賴蕭二人也各持1支紅玫瑰、白玫瑰合照，蕭美琴拿著白玫瑰拍攝時，不解詢問「白玫瑰是什麼意思？」得知還有3月14日白色情人節，忍不住露出小無奈的笑容，模樣逗趣可愛。賴則笑用台語說「出頭很多」，二人看來心情都非常輕鬆，趁此機會也向大家拜年！