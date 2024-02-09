第3屆運動彩券於今年1月1日起同步於實體投注站及線上通路正式開售，台灣運動彩券股份有限公司(下稱台灣運彩公司)舉辦「台灣運彩 全新上市 紅包大Fun送」活動，歡迎舊雨新知，體驗運彩服務亮點。

教育部體育署表示，自97年5月2日發行起，運動彩券發行已超過15年，盈餘挹注運動發展基金累計逾新臺幣558億元，對於體育運動的挹注是重要的助力，運動彩券盈餘運用於推動體育運動發展，投入培訓體育運動人才、輔導運動訓練環境改善、健全運動產業環境促進體育運動發展、辦理大型國際體育運動交流活動及國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育等，培訓奧運選手之黃金計畫、鼓勵青年參與體育活動和觀賞運動賽事之青春動滋券等，經費皆是源自運動彩券盈餘所挹注之運動發展基金。銷售額逐年增高，運動彩券發行獲國人肯定與支持。

台灣運彩公司表示，第3屆運彩發行，營運系統全面換新，以3大特色、10大亮點出發，開放多達26種運動賽事成為投注標的，新增運動賽事種類如：橄欖球、三對三籃球及田徑等，提供超過50種遊戲玩法，還有民眾喜歡的串關從8關新增至12關，全面啟用QR code投注，實體投注站超過2,400家，全新運彩24小時全天服務，期能帶給民眾全新的投注體驗，提升國人對於體育運動關注。

春節期間運動彩券不打烊，將加開單場及場中投注，並以廣受喜愛的美國職籃為主，陪民眾一起歡度連假。春節期間歡迎民眾到投注站走春沾喜氣，並參加「台灣運彩全新上市 紅包大Fun送」抽獎活動，2月14日前只要投注運彩完成指定拍照上傳，或是立刻加入第3屆運彩線上會員、完成登錄，就有機會可以抽中紅包，總奬金200萬元。

投注不限球種、不限玩法、不限金額都可以參加，邀請民眾一起龍年迎好運。活動資訊，可上台灣運彩公司網站查詢。