年終雖然法律並未規定一定要給，但各大企業普遍都會依績效發，作為員工辛苦一年的犒賞。近日就有一名妹子對公司相當不滿，甚至考慮提離職。沒想到刷簿子一看到數字，立刻決定留任，來說被老闆當狗都無所謂。

女網友在Dcard發文「看到年終就跪下去了」，她表示公司一直都是過年前突然發年終模式，不會事先通知，因此都要去刷存摺才知道進帳多少。

原本對公司不滿的她，刷簿子發現，自己竟然拿到全薪8個月的年終，瞬間對公司的怨言全都不見了，每天都覺得老闆很帥，甚至被老闆當成孫子或狗也都沒關係，「我這樣正常嗎」。

網友也羨慕留言：「我如果年終八個月，被打巴掌還會說謝謝」、「這個老闆只有兩種可能，一是菩薩，二是活菩薩」、「真好，我們公司到現在都沒年終，看來是不會發了」、「很正常，我老公一天到晚嫌棄公司同事爛，結果接手新職位加薪80萬，乖地跟什麼一樣」、「求老闆拿鈔票甩我兩巴掌」。