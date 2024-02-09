女星楊千霈是台大高材生，演戲、主持樣樣精通，也參與不少舞台劇，近年更是三金的主持人，主持功力有目共睹；她日前上綜藝節目卻吐露曾在一場主持活動上說錯話，慘被好萊塢電影巨頭公司封殺。

楊千霈日前在綜藝節目《小明星大跟班》上透露主持資歷約有23年，2009年時電影《慾望城市》上映，找她做首映活動的主持人，電影公司辦得很盛大，許多演藝圈的名人都有來，最後到了感謝主辦單位的環節，公關公司事先就強調最後一定要再次感謝主辦單位華納電影公司，楊千霈以防萬一也寫在手卡上，沒想到她說完後，台下工作人員急忙搖頭，讓她一頭霧水。

楊千霈說錯電影公司名字。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）

楊千霈下台後才問工作人員發生什麼事，對方告知：「不是啊，我們是華納電影公司，妳怎麼（說）是華誼電影公司呢？」直到楊千霈看到手卡才發現一開始就寫錯，所以台上也講錯，從那次之後她再也沒有接到華納電影公司的主持工作。

（來源／影片取自小明星大跟班YouTube，如遭刪除請見諒。）

不過楊千霈雖然出錯，但她23年的主持生涯大多都給予大家正面形象，日前NETFLIX影集《愛愛內含光》的主持人由她擔任，主持充滿活力，且講解詳細，並給予恰當反應，完美發揮主持工作。除此之外她也主持科技業廣達電腦的尾牙活動，搭檔是男星阿KEN，兩人時隔多年再次合體，讓楊千霈寫下：「《住左邊住右邊》組合再聚首，將近20年的默契好熟悉」。