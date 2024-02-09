俄羅斯總統普丁周四接受前福斯新聞記者卡爾森(Tucker Carlson)採訪時表示，西方應該明白，在烏克蘭擊敗俄羅斯是「不可能的」。雖然卡爾森的立場頗具爭議，但無論如何，這是2019年以來，西方媒體人首次對普丁進行的一對一採訪。

這是卡爾森前往莫斯科，專程對普丁一對一訪問，基本上，卡爾森並未提出尖銳問題，大多時候都在傾聽，因此可以視為普丁對西方釋放訊息。

普丁表示「可以對遭到監禁的《華爾街日報》記者格什科維奇(Evan Gershkovich)進行搓商…正透過特殊服務管道，對此進行討論。

但是他在言談間，仍然堅稱該記者是間諜。對此，《華爾街日報》和美國政府強烈否認。

普丁為自己 2022 年 2 月入侵烏克蘭的決定提出辯護。他表示，西方現在應該要意識到，儘管美國、歐洲和北約向烏克蘭提供幫助，但俄羅斯不會因此被擊敗。

「到目前為止，西方持續對俄羅斯戰場上對失敗的雜音不絕於耳，但現在他們應該開始意識到，即使技術上可能(打敗俄羅斯)，但實際上根本難以實現。在我看來，從定義上來說，俄羅斯是不可能失敗的。」

他也向美國國會發出了一個訊息，川普主導的共和黨人，越來越不願意繼續向烏克蘭提供武器和其他軍事援助。他說：「「我會希望你向美國領導層傳達的訊息：如果你們真的想停止戰鬥，你們需要停止供應(烏克蘭)武器。」

當被問及莫斯科是否會考慮入侵該地區其他國家（北約成員國，比如波蘭、拉脫維亞）或整個歐洲大陸時，普特表示，這是「不可能的」。

「我們對波蘭、拉脫維亞或其他任何地方都沒有興趣。我們為什麼要這麼做？我們根本沒有任何興趣。這只是散佈威脅。」

他說，與波蘭的戰爭「只有在一種情況下才會發生：如果波蘭攻擊俄羅斯」。

當被問及他對美國大選後可能發生變化時，普丁技巧性的迴避「希望誰當選」這件事，他說：「 你是想問我是否有另一位領導人來改變一些事情？我覺得這與誰當領導人無關，與個人的性格也無關。」

一般認為，普丁會比較希望川普再次當選，因為川普曾多次讚揚過普丁(無論總統任內或是卸任之後)，但從譴責對烏克蘭的入侵。甚至川普曾經表示，如果他再次當選，他將能夠在「24小時內解決烏克蘭戰爭」，但沒具體說明如何解決。

相較之下，拜登明確支持烏克蘭，多次將普丁稱為「戰爭罪犯」，並將支持烏克蘭民選親西方政府，作為其總統任期的首要任務之一。