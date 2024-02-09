過年兩岸三地的特別節目總是特別吸引觀眾注意，9日除夕央視總算公布春晚表演名單，其中有6位台灣藝人，不過名單公布後，卻連網友們都不知道這些藝人是誰，還有網友納悶去年最紅的王心凌怎麼沒去春晚舞台。

春晚表演名單中可以看到有6名來自台灣的藝人，分別是蘇有朋、魔術大師劉謙、胡德夫、黃曦彥、蔡雲詠、楊蕎玉；男星蘇有朋過去是小虎隊成員，在台灣、大陸都算是家喻戶曉的明星，劉謙也紅過一段日子，73歲的台灣民歌之父胡德夫曾獲金曲獎的特別貢獻獎，在樂壇有著重要意義，近年也在大陸音樂類節目中演唱歌曲。

不過後三位的名氣就稍嫌不足，31歲的黃曦彥曾獲得凱渥模特比賽的冠軍，在台灣演過網路劇《深藍與月光》，之後在電影「封神三部曲」中飾演東伯侯之子姜文煥，獲得外界關注，蔡雲咏則是則是中國傳媒大學播音主持的學生，曾擔任杭州亞運會的播報員，也參加過央視的主持人大賽，而最後一位楊蕎玉卻在網上絲毫沒有任何紀錄，來歷相當神秘。

名單公布後，許多台灣網友發聲：「只認識前兩個」、「有三個沒聽過」、「劉謙還在表演喔好猛」、「後面三個是誰？」、「後面三個是誰啊，連在台灣都沒人認識的咖」、「王心凌今年去哪表演，春晚沒人了嗎」、「沒歐陽娜娜？過氣了？」、「沒周杰倫、蔡依林、伍佰、王心凌？不看了」。