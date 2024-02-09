不少人喜愛用臉書發「祭品文」，按讚數達到目標就會做出當初給的承諾，卻因此翻車。一名男網友昨天在臉書發文「一個讚給姪女紅包10元」活動，未料僅過了半天，按讚數就突破3萬個，嚇得他緊急刪除文章，甚至將版面都設為隱私，成為網友揶揄對象。

男網友8日下午在臉書個版發祭品文「一個讚包給姪女10塊，看能包多少，除夕晚上9點結算」，且看似信心滿滿，還在文末附註「刪文是小狗」。

男網友PO文不到1天，就突破3.5萬個讚，有網友指出，刪文前讚數已破7萬。(圖／取自臉書)

然而文章PO出後，短短8小時就超過1萬個讚，且在網友們分享下，半天就已經來到3萬，就連許多公眾人物、藍勾勾都來按讚，截至原PO刪文前，按讚數更是累積到破7萬個，意即要包70萬紅包給姪女。嚇得原PO不只刪文，還把所有原本公開的貼文與版面全都設成隱私，但早已遭截圖備份。

原PO刪文前還曾打趣：「我開始感受到世上滿滿的惡意」、「有需要骨髓、眼角膜還是腎的，請儘速跟我聯絡」、「按那麼快，是要叔叔去賣腰子嗎」。網友們狂酸：「笑死，敢做不敢當」、「幹嘛刪文啊」、「沒那個本事就別玩祭品文」、「想紅就讓你紅」、「一個紅包文搞到要鎖臉書是怎樣」。