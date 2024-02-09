阿根廷的世界球王梅西(Lionel Messi)在香港邀請賽中不上陣，卻在日本能夠上場30分鐘，這種差別待遇嚴重傷害了香港各界的情緒。香港立法會議員霍啟剛在自己的社交平台上批評梅西「絕對是在我們香港球迷傷口上撒鹽」並表示「絕不會就此算了。」

香港媒體報導，梅西所屬的國際邁阿密隊與日本J1聯盟神戶勝利船隊的友誼賽中，梅西於下半場上陣，隨後踢至完場，全程生龍活虎，顯然不像受傷的樣子。霍啟剛說，他十分關注「球王」梅西在日本的動態，「不論是剛抵埗的神態、召開記者招待會、操練、到今天的比賽正式上陣，看了以後我的腦海也有太多太多的疑問，也是更加憤怒。」

「就梅西未有上陣香港隊與國際邁阿密表演賽中，和球迷一樣都是極度失望，球隊教練日前指梅西因傷不能出賽，但3日後梅西在日本卻活躍自如上陣出賽，並在球場上作了不短時間的激烈運動，香港市民都有著不少疑問，政府希望主辦方及球隊能向香港市民作合理解釋，以解答他們的疑問。」

霍啟剛表示，看到梅西在日本上場，再回想到香港4萬名觀眾在大球場的失落場面，梅西還全程沉默迴避合照，真的十分難受，「作為代表體育界的立法會議員，這件事絕對不能『算數』。」

霍啟剛直言這有損香港形象，也涉及重大的公眾利益，「我會繼續跟進事件，希望得到答案。我不想評論太多梅西在日本的表現和安排，但是這絕對是在我們香港球迷傷口上撒鹽。」

目前主辦方 「尚流」(Tatler Asia)雜誌同意 50% 的退款。有關退款安排詳情，將於 3 月中前作另行通知。 「尚流」並公開舉辦這次活動的損益表，披露公司現正面對的鉅額虧損和財政負擔，稱「這是我們出於對所有購票入場的球迷和公眾保持公開透明溝通的承諾」，並再次就事件致歉。

不過，也有人提出梅西在香港的冷淡態度，可能其來有自。2007年，時年20歲的梅西訪問中國大陸時，被不知分寸的主持人一直拿梅西身高開玩笑，場面相當尷尬。另外，去年6月梅西的西班牙護照無法入境中國大陸，必須滯留機場2小時辧理臨時入境申請，這兩次不算愉快的經驗，或許是梅西走訪香港期間，表現明顯消極的原因。