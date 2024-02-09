中天政論節目《大新聞大爆卦》9日舉辦「2024未來事件預測局」，對於幾項政治議題，邀請國民黨立委洪孟楷、國民黨立委王鴻薇、國民黨新科立委廖偉翔進行預測。

針對2026年在台南市長選戰，民進黨的黨內初選，洪孟楷、廖偉翔認為林俊憲出線的機會比較高，王鴻薇則獨排眾議，推測同為女性的陳亭妃被提名的機會較大。而3位委員都一致認為，較不看好民進黨立委王定宇。

國民黨立委洪孟楷認為，民進黨在台南將是一場大亂鬥，哪一次不是大亂鬥，民進黨內部派系可能會互相攻擊。至於民進黨內初選，林俊憲是賴清德子弟兵，可能會較為優勢。

不過國民黨立委王鴻薇認為，林俊憲跟賴清德太好了，如果賴清德未來兩年表現很好，林俊憲水漲船高，「但我不覺得賴清德會表現的好」，林俊憲當然會收到牽連。

王鴻薇直言，對政治人物來說，尤其當了總統之後，所有位置都是新潮流，會出現很大的問題，所以有可能和其他派系妥協或分贓。不過這3人都很強，真的要選她就選一位女性，也就是陳亭妃。

國民黨新科立委廖偉翔也認為，林俊憲出線的機會比較大。