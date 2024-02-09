台北市松山1名51歲陳姓女子，7日凌晨騎乘GoShare共享機車行經路檢點時搖晃不穩，遭警方攔查，經酒測酒測值高達1.02mg/L，被依公共危險罪移送臺北地檢偵辦。

警方表示，51歲陳姓女子因騎車搖晃不穩，遭警方攔查，發現陳女身上散發酒味，經詢問後渠向警方坦承在超商購買三罐85折之朝日水果啤酒（酒精濃度9%），在家中大掃除時，邊打掃邊飲用，於前日21時在住家中全部飲用完畢便入睡。陳女醒後自認已退酒隨即騎乘共享機車欲前往內湖花市。現場經酒精濃度吹氣測試後確認酒測值高達1.02mg/L超標，全案依公共危險罪移送臺北地檢偵辦。

松山分局呼籲，酒駕違規處罰甚鉅民眾切勿以身試法，酒後應以「指定駕駛」、「代駕」及「計程車」等方式安全返家，更要留意酒後一定要有充分的休息時間，完全代謝體內酒精後才可以開車或騎車，避免因宿醉而觸法。

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