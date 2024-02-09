62歲香港男星徐錦江剛出道時，粗獷高大外型讓他在90代演出不少三級片，還推出一本寫真集，因此他也有著「三級片祖師爺」的稱號，但卻因此差點跟家人斷絕關係，好在之後出演周星馳的電影成功轉型，擺脫三級片。

徐錦江出身醫生世家，透過父親關係拜嶺南畫派國畫大師關山月為師。曾到香港舉辦畫展，卻沒有收到多少關注，之後在路上被導演麥當雄、麥當傑兄弟發掘，往演員發展，演過不少反派角色，出演多部三級片讓觀眾注意到。雖然給人兇狠的印象，但私下的他卻很坤士。很尊敬女演員。

不過家人卻不諒解徐錦江拍三級片，和母親與妹妹的關係也因此變差。雖然徐錦江有想要改變，但當時來找他拍戲的也都是相同的類型，好在這樣的情況到1992年周星馳想重拍鹿鼎記時出現轉機，周星馳注意到徐錦江和歷史上鰲拜的外型很神似，因此邀請他來拍戲，而徐錦江也把握機會，演好兇狠又不太精明的鰲拜，和周星馳製造出無厘頭效果受到觀眾喜愛，他也因此被封為「鰲拜專業戶」，漸漸撕掉三級片教父的標籤。