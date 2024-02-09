根據日本NHK9日報道，一代指揮大師、日本指揮家小澤征爾在2月6日因心臟衰竭去世，享壽88歲。小澤征爾過去曾多次低調來台徵選台灣音樂人才，和台灣頗有淵源。

小澤征爾上一次公開現身是在2023年夏天，當時與他的好友、配樂大師約翰．威廉斯在日本長野縣松本市世紀相會，當時約翰．威廉斯參與「小澤征爾松本音樂節」，擔任音樂會指揮，一連帶來他所譜寫的膾炙人口電影配樂作品，包括《超人》、《哈利波特》、《星際大戰》等，謝幕時他的摯友、指揮大師小澤征爾驚喜現身，並對觀眾揮手致意，這歷史性的時刻，令現場觀眾情緒沸騰，並深受兩人的友情感動，紛紛起立鼓掌，久久不願散去。

當時約翰．威廉斯表示，他已有30年不曾到日本，這次是為了他的超級好友小澤征爾而來，「我一直很想再到日本指揮，這是為了對小澤征爾表達敬意而來，最初是他鼓勵我開始指揮，1980年他任命我在波士頓大眾管弦樂團工作，並且帶給我音樂和藝術上的啟發。」

約翰．威廉斯表示，小澤征爾的影響力十足，可說是精神指標人物，「不只對他的國家，還有全世界都有十足的影響力，他的指揮藝術，我光是在旁邊看，就能學到很多。今天能參與他的音樂節，站在這個舞台上，我覺得很高興。」

「小澤征爾松本音樂節」始於1984年，由小澤征爾與指揮家秋山和慶兩人，為紀念恩師齋藤秀雄，邀集眾多齋藤秀雄子弟兵共組管弦樂團，演出後受到觀眾歡迎，為了延續這樣的音樂活力，隨後成立齋藤紀念管弦樂團，各聲部樂手都是業界好手。

1992年團隊進一步創辦「齋藤紀念音樂祭」，成為世界具指標性的音樂盛事，並在2015年小澤征爾80歲大壽時，改名為「小澤征爾松本音樂節」，每年8、9月在日本長野縣松本市舉行，演出內容包括室內樂、交響樂、歌劇等。去年特別邀請約翰．威廉斯前來擔任指揮，更是一票難求，現場還有觀眾站在門口舉牌，希望能遇上座位釋出的機會。

彼時9月1日正好是小澤征爾的88歲大壽，團隊當時也為他慶生，小澤征爾表示，「很感謝大家的慶生，能聽到齋藤紀念管弦樂團和音樂塾成員參與約翰的指揮，可說是難忘的生日，真的很感謝。」

小澤征爾1935年生於中國瀋陽，二戰後回東京居住，開始接受鋼琴教育，一次體育課打橄欖球意外，讓他摔斷4根手指，成為鋼琴家的夢想就這樣戛然而止。

之後他轉習指揮，贏得法國貝桑松國際指揮大賽金牌，指揮大師孟許邀他參加壇格塢音樂節演出，之後又贏得庫賽維茲基學生指揮獎，拿到獎學金到歐洲追隨卡拉揚。又因伯恩斯坦賞識，任用為紐約愛樂助理指揮，指揮事業可說平步青雲，這一切都發生在他未滿27歲之前。

29歲接下美國瑞凡尼亞音樂節總監，並指揮芝加哥交響樂團長達7年，先後擔任舊金山交響、波士頓交響音樂總監，並往歐洲擔任維也納國家歌劇院總監。這時的小澤已經登上指揮生涯最巔峰，但2010年被檢查出食道癌動手術休養；2012年又因背痛暫別舞台，2013年8月在自己創立的齋藤紀念音樂節復出指揮。

華納唱片曾出版小澤征爾全套25張，曲目重點放在19與20世紀大型管弦樂曲，合作樂團有波士頓交響樂團、芝加哥交響樂團、柏林愛樂等，反映小澤在樂壇的地位。