對於桃園市春聯「龍來桃喜」中「桃喜」一詞的用法，被無黨籍桃園市議員于北辰質疑。資深媒體人黃暐瀚認為，「桃喜」的台語，會講台語的人不會有問題，有人台語講不標準，所以就變成不好。前立委郭正亮直言：哪有什麼問題？謝龍介的姪子謝克洋日前也在臉書PO出一張民進黨前桃園市長鄭文燦的舊日照片，春聯上面寫著「桃喜滿園」。
桃園市長張善政今年送出的春聯題字「龍來桃喜」，無黨籍桃園市議員于北辰稱「聽里長說這張被退貨，老人家不喜歡台語 ，這張春聯我們服務處沒有，別來要。」
但資深媒體人黃暐瀚7日在網路節目《下班瀚你聊》認為，「桃喜」的台語，會講台語的人不會有問題，有人台語講不標準，所以就變成不好。前立委郭正亮也直言：哪有什麼問題？
另外，謝龍介的姪子謝克洋日前在臉書PO出一張民進黨前桃園市長鄭文燦的舊日照片，春聯上面寫著「桃喜滿園」。換言之，鄭文燦在當桃園市長時也曾用過「桃喜」兩字作為春節賀詞。
謝克洋還揶揄，「或許其實這些市議員早就不爽鄭文燦很久了，畢竟過去鄭文燦執政時期，他們都要看鄭的臉色辦事，好不容易鄭文燦大敗，趁你病要你命，把鄭文燦往死裡打，打到他永遠爬不起來最好。」
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