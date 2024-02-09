新北市衛生局溯源追查濟生斗六廠製售原料「紅辣椒粉」，確認檢出蘇丹色素三號。（新北市衛生局提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市衛生局溯源追查濟生斗六廠製售之「家用四合一調味料組合」中原料「紅辣椒粉」(產地：中國大陸，有效日期：2026.10.4，輸入許可編號：IFB12LK0649208)動作不停歇，今(9)日檢驗結果出爐，確認檢出蘇丹色素三號4ppb (標準：不得檢出)，要求保欣公司進行後續回收作業。

衛生局7日及8日前往原料進口商保欣公司稽查，該批原料主要出貨給濟生公司，其餘出貨予6家業者，總計2325公斤，8日已責令保欣公司通知下游業者預防性停止販售，並下架該批號原料之產品，相關資料已提供各所轄衛生局。

針對保欣公司進口之紅辣椒粉檢出禁用之蘇丹色素三號，已涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款依同法第49條第1項可處七年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣八千萬元以下罰金，全案後續將移請檢調偵辦。衛生局已告知該公司若對於檢驗結果有異議，依食安法第39條之規定，可向本局提出複驗申請。

衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法。