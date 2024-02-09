日本寫真女星macca（まっか）擁有20萬粉絲追蹤，因有著純天然H級罩杯走紅，時常在社群曬出大尺度的火辣照，前陣子來台灣時她在餐廳大膽掀開上衣，露出無罩上半身，讓許多日本網友批評丟臉丟到國外；近日她分享豐胸秘方，為了讓身材更完美去拔罐隆乳，引起網友討論。

Macca日前發文，透露有人教她一個豐胸秘方，就是去拔罐，她貼出的照片中雙乳放在拔罐器材內，胸部被緊吸，已經呈現紫紅色，畫面看起來就很痛，貼文曝光後創下20.8萬次的觀看，網友們也紛紛好奇留言：「我做過很多次了，但這樣用的人還是第一次看到，會有奶出來嗎？」、「變美之路是艱難的」、「這樣會變得更大吧？」、「妳還好嗎？」，而Macca也分享療程後的效果「頂部已經長了1公分」，但也有網友感到不適：「這樣應該會出血吧？」、「到底為什麼要這樣做？」、「看起來很痛……」。

不過這樣的療程卻很容易出問題，節目《醫師好辣》中的中醫師廖婉絨就曾提醒，用拔罐去吸有可能會變成大小奶，因為兩邊吸力不均勻，副乳不當擠壓後胸部還有可能變成葫蘆型，因此不建議民眾嘗試以此方法豐胸。