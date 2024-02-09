美國陸軍表示，為了「航空投資再平衡」，將取消已研發4年的「未來戰搜機」（FARA）計劃，這將嚴重影響塞考斯基(Sikorsky)與貝爾(Bell Helicopter)兩大直升機廠商的未來生計，其中塞考斯基的影響更大一些，因此塞考斯基總部所在地康乃迪克州的一個國會議員代表團，已經發表聲明譴責這項決定。

戰區(The Warzone)報導，2018 年，美國陸軍提出一份報告，指出在OH-58D奇歐瓦戰士(Kiowa Warrior)偵搜直升機退役後，美國陸軍只能用AH-64阿帕契直升機執行戰場搜查與攻擊任務，但是武裝強大的AH-64擔任環境搜查的任務有些浪費資源，所以需要OH-58D的直系接班人，一種飛行速度快，具有一定程度武裝的偵搜直升機，也就是「未來戰搜機」FARA計劃。

貝爾公司以貝爾360參與未來戰搜直升機，外型頗為先進，不過它並沒有明顯的加速裝置，飛行極速應該在300公里/時的區間。(圖/Bell)

兩大直升機研發商-塞考斯基、貝爾直都相當積極投入研發，其中塞考斯基提出雙軸共旋翼直升機「突擊者X」(RAIDER X)，採用剛性雙軸加上尾部螺旋槳加速器，座艙布局是併列雙座，其特殊設計方案，頗似80年代的科幻影集「飛狼」。

而貝爾公司則提出Bell 360「不屈者」 (Invictus)，採用更傳統的直升機設計，沒有明顯的加速推器設計，其外型類似已取消的RAH-66卡曼契直升機，也受到不少軍事迷的歡迎。

客觀分析，塞考斯基對FARA更為積極，採用更多具有突破性的先進技術，而貝爾的方案明顯較保守，這是因為貝爾公司的V-280傾轉旋翼機，已贏得美國陸軍「未來遠程突擊飛機」(FLRAA)專案，這又稱為「黑鷹直升機接班人」，所以貝爾沒有太多精力再研發下一款高速直升機。

不管是突擊者X或是不屈者，它們都在等待奇異電器的T901渦輪軸發動機，所以目前還未試飛。

就在此時，美國陸軍根據預算文件，發現，FARA已花費了至少 20 億美元，並要求在未來五年再投入 50 億美元才可能看到成果，因此美國陸軍決定停止該專案。

上述提到的T901渦輪軸發動機雖不會停止研發，卻也會推遲生產，現在的當務之急是，將 T901 整合到現有的AH-64 阿帕契攻擊直升機和UH-60 黑鷹通用直升機上。

美國陸軍還表示，FLRAA計畫不變，仍然致力採購貝爾 V-280 「不屈者」高速傾轉旋翼機，所以對貝爾公司來說，他們的影響很有限。

至於塞考斯基的損失，美國陸軍會退役舊款的UH-60黑鷹，轉而購買更多新生產的 UH-60M「新黑鷹」。

美國陸軍的考量，是烏克蘭的戰場經驗。陸軍參謀長蘭迪•喬治上將(Randy George)在聲明中表示：「我們在烏克蘭了解到，空中偵察已經發生了根本性的變化。安裝在各種無人系統和太空中的感測器，比以往任何時候都更加普遍、影響範圍更廣、價格也更便宜。我相信透過現代無人機系統的創新、採購和部署，包括未來戰術無人機系統、發射效應和商用小型無人機系統，可以提供更全面與即時的戰場環境資訊。」

喬治將軍的評論沒有提到的是，烏克蘭戰爭期間，傳統直升機的整體生存能力受到質疑，這或許就是美國陸軍避免再研發新的有人戰鬥直升機的原因。

但是，沒有研發案，沒有生產工作，就少了地方的工作機會，所以康州國會議員代表團已經發表聲明，譴責這項決定。聲明中還明確表示：「我們對陸軍決定放棄 FARA 計劃感到非常失望。陸軍多次告訴我們，FARA 是他們的首要任務。結果如今卻違背當年的說法。」

塞考斯基母公司洛克希德•馬丁公司也在一份聲明中表示：「我們對這一決定感到失望，現在先等待美國陸軍的完整報告，以更好地瞭解他們的理由。」