據華爾街日報報導，OpenAI執行長阿特曼正積極籌措數兆美元的資金，以重塑全球半導體產業。這項計畫旨在解決人工智慧領域所面臨的挑戰，其中包括缺乏支援OpenAI的大型語言模型（如ChatGPT）所需高階晶片的問題。

目前，全球晶片產業由少數幾家公司主導，包括台積電和輝達（NVIDIA）。儘管許多國家都宣布支持國內晶片生產，但與阿特曼計畫中提出募集的巨額資金，讓這些國家的援助規模難望其項背。據估計，阿特曼計畫可能需要高達7兆美元（約新台幣220兆元）的資金，這一數字甚至超過全球前兩大上市公司蘋果和微軟的市值總和。

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阿特曼已與阿拉伯聯合大公國高階官員、日本軟體銀行執行長孫正義以及台積電的代表進行了會談。阿特曼提出在未來幾年內利用中東資金建造數十座晶片製造廠的想法，並向台積電提供大筆資金，以建造並運營這些工廠。這項計畫將有助於增加晶片供應的穩定性，並推動半導體產業發展。

OpenAI稱已就增加晶片、能源和資料中心的全球基礎設施和供應鏈進行了有成效的討論。同時，該公司也將持續向美國政府通報計畫進展