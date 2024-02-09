「財富女神」王宥忻22歲年收入破百萬，擁有22間房地產，30歲就已經資產破億，2017年曾出投資理財的書籍，去年推出單曲《女神經》，生活多采多姿，因擁有十億身家被稱「十億女星」；9日她突在社群透露前公公肝癌病逝，感到相當悲痛。

王宥忻在粉絲專頁透露公公兩個月前檢查出肝癌，但怕家人擔心所以隱瞞病情，反而更加嚴重，一個月前家人們才得知決定要治療，但腫瘤從一開始的幾公分到16公分，後來因為腫瘤太大併發心肌梗塞，送醫搶救。她表示公公曾當過三代總統侍衛，對家人很好，公公也很疼她，不管她和前夫如何，公公都沒有擺臉色，看到公公生病家人們開始輪班照顧，本來今年王宥忻已經做好在醫院過年的準備，沒想到昨天公公心臟突然驟停，幸好搶救回來了。

王宥忻為了不留遺憾，讓兒子表達想和爺爺說的話，沒想到兒子卻把臉蓋住，了解之後才知道兒子是看到爺爺抽痰，感到很心疼，眼淚流不住又不想讓別人發現，經過她一番開導，兒子才表示想講故事給爺爺聽，每個人去表達了對公公的感謝和祝福，說完後公公全都比讚，還說了：「我愛你」。

除夕凌晨時公公心跳停止，走得非常安詳，做好後事一家人回家準備年夜飯，對此王宥忻感慨：「雖然爸爸離開我們還是會有點捨不得，但是想到我們已經盡人事該陪的該做的我們都已經做了」。