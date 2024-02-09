土星的衛星「土衛一密瑪斯」(Mimas)是18世紀的英國天文學家赫歇爾(William Herschel)首次發現的，不過它的精確外型，要到等1980年NASA的航海家1號探測器(Voyager 1)近距離拍攝才能知曉。一個直徑140公里的超巨大隕石坑，幾乎是土衛一直徑的三分之一，其外型就像是科幻電影《星際大戰》(STAR WARS)的行星毀滅武器「死星」(Death Star)，也成為土衛一的非官方外號。天文學家發現，這顆死星的冰冷荒蕪外表下，可能有著巨大的地下海洋。

美聯社報導，法國領導的研究小組分析了土衛一的軌道和自轉的變化，並於週三報告稱，冰凍地殼下方20至30 公里，可能有著液態水，或者說是地下海洋。

這組科學團隊的資料來自美國NASA的卡西尼-惠更斯探測器(Cassini–Huygens)，數十年來對140 多個衛星的觀察資料，卡西尼-惠更斯號是最成功的行星探測任務，不過它已於2017撞向土星，燃燒在大氣層中。

有地下海洋的衛星並不少，比如木衛二歐羅巴(Europa)的表面有明顯的裂紋，而且坑洞很少，被認為是持續融化的冰層填平了坑洞；土衛二恩西拉多斯(Enceladus)也被認為有地下海洋，卡西尼-惠更斯曾拍攝到土衛二的間歇泉。

但是土衛一不同，它佈滿隕石坑，沒有地下活動的典型跡象。

巴黎天文台的萊尼(Valery Lainey)在電子郵件中表示：「土衛一可能是最不可能找到海洋和液態水的地方。所以這研究是推測出來的，或許它也是潛在的宜居世界。但沒有人知道生命的出現需要多少時間。」

萊尼表示，推算土衛一的地下水層(海洋)佔據了土衛一體積的一半。然而，鑑於它的直徑只有400公里，所以它的總水量也只有地球海洋水量的 1.2% 至 1.4%。儘管土衛一很小，它擁有太陽系中第二大的撞擊坑——這就是它與《星際大戰》中虛構的死星太空站很相似的原因。

萊尼表示，據信這個地下海洋的年齡在 500 萬到 1500 萬年前，是繞行土星造成的地質錯動形成的熱量，融化了地下冰層。

該報告的合著者尼克庫柏(Nick Cooper)表示，「非常年輕」的液態水海洋，使土衛一成為研究生命起源的主要候選者。