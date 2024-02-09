日本「僧侶系」音樂人藥師寺寬邦32歲開始修行，年紀輕輕就當上住持，他的家族相當顯赫，在當地有400年歷史的寺廟，藥師寺寬邦將佛經與電子樂改編結合，曾在亞洲地區巡迴演出，2016年因翻唱《般若心經》爆紅；近期北港武德宮邀請他到除夕晚會開唱，已經有不少信徒期待表現。

現場有不少信眾在寒冷的夜晚仍在台上等候表演，藥師寺寬邦上台後彈著木吉他表演〈般若心經伊呂波歌〉，樂團還有小提琴助陣，曲風唯美、治癒，加上晚風吹起藥師寺寬邦的袈裟，一瞬間宛如在拍電影，開播幾分鐘觀看人數就已經飆到千人。第二首〈消災咒〉編曲輕快，和平時的頌經感覺完全不同，結尾時藥師寺寬邦雙手合十朝台下鞠躬，表情十分享受。

（來源／影片取自武德宮YouTube，如遭刪除請見諒。）

第三首是〈世尊偈〉，藥師寺寬邦結束後還用中文喊「晚安，新年快樂」、「萬事如意、大吉大利」，沒能到現場的網友們在聊天室留言：「好好聽喔」、「感恩武德宮讚嘆武德宮」、「搖滾節奏的木魚」、「淨化身心」、「音樂無界，佛法無邊」、「好好聽！好感動！」、「謝謝武德宮除夕晚會，很棒的演出」、「很新鮮的宣傳方式」、「這是一種境界」。晚會大約晚上11點左右結束，現場信眾還能排隊領取小錢母。