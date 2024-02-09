新北市長侯友宜在臉書貼上圍爐照片並表示，今天除夕夜，為家人端上一鍋暖呼呼的愛心煲湯，謝謝太太和女兒們，一路以來最堅定的相伴。

侯友宜稱，他們侯家的年夜飯雖然口味清淡，必備的長年菜、家人愛吃的白年糕、台式蘿蔔糕、白菜獅子頭，.再加上一鍋鮮甜的冬粉蛋餃魚湯，雖稱不上澎湃，但只要一家人能團聚在一起話家常，對我們來說就是最實在的幸福。

對於長年以來，因為公務忙碌、早出晚歸，家家戶戶熱鬧團圓的圍爐夜也無法例外，侯友宜說，年夜飯時間無法回到家中吃，圍爐餐桌上五缺一，早已是司空見慣。但他的妻女卻總是包容、體諒，當回家時，還端上一碗熱騰騰的湯，一口喝下，總讓人立刻暖上心頭。

侯友宜感嘆，有時望著湯碗裡冉冉而生的蒸氣，眼眶不由自主地也積上了霧一般，除了感動，更多的是對家人的一份歉疚感。畢竟從年輕時期起，全心全力投入公務像拚命三郎，不論擔任警察，或是進入市府服務，為了打擊犯罪、守護治安、為民打拚，不分晝夜，可以陪伴妻小的時間少之又少。而妻女卻總是給予最大的支持，讓他可以義無反顧，盡心盡力為民付出。「謝謝親愛的妳們，我最強大的神隊友！」

迎接金龍年，侯友宜直言，重大市政建設都正在軌道上如火如荼進行中，行腳一刻未曾停歇；在一年一度的除夕圍爐中，能保留給家人一頓飯的時間，好好陪伴她們，彌足珍貴。「今晚，讓我來為家人煲一碗暖心的湯，表達我的無限感謝。」

侯友宜最後也說，藉著這碗有著象徵金元寶意象的「蛋餃冬粉年年有魚」幸福煲湯，我也要祝福每一位市民好朋友「龍舞幸福」，新的一年「吉龍舞春」、「龍舞春吉」，龍年順利豐收、富足有餘！