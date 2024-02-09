防衛部落格(Defesne Blog)報道，俄羅斯最近對烏克蘭的大規模飛彈轟炸中，可能其中幾枚是最新的3M22「鋯石」(Tsirkon)高超音速飛彈，據說它可達到9倍音速，是世界最快的反艦/巡弋飛彈。假如此說為真，意味著種飛彈已經投產，並且可以實際打擊目標。

報導稱，這枚飛彈是從遭佔領的克里米亞半島向基輔發射的，其軌跡與先前的飛彈發射軌跡不同，更重要的是，從轟炸地點中，發現寫著「3M22 №23066」的碎片，而3M22就是鋯石飛彈的官方稱號。

這一事態發展表明，俄羅斯正在利用最先進的飛彈技術在烏克蘭領土上測試，可以收集資料以瞭解性能，並完善其能力。

「鋯石」飛的公開資訊非常少，僅在軍事裝備展上出現模型，而俄羅斯總統普丁此前曾表示，該武器的最高速度約為9 馬赫，射程約為1000公里。

據俄羅斯官方資料稱，3M22「鋯石」高超音速飛彈，是俄羅斯機械製造科學生產協會（NPO Mashinostroyeniya）開發，並與印度進行合資，印度版本稱為「布拉莫斯2型」(BrahMos-II)。此飛彈可安裝進俄羅斯3S14通用垂直發射系統裡。

該飛彈於去年1月4日正式在俄羅斯海軍服役，並被整合到分配給排水量5400噸的22350型「戈爾什科夫海軍上將級」巡防艦(Admiral Gorshkov-class frigat)中。