大樂透第113000014期中獎獎號由小至大，03、07、16、20、25、30，特別號37。根據官網，大樂透本期2月9日頭獎連9槓未開出，下期2月10日預估銷售3.2億元，頭獎累積金額預估上看3.7億元。

2月9日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出24組，總中獎注數為29注，其中19組為單注中獎，5組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為88組，剩餘272組，次期2月10日將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

大樂透第113000014期今（9）日除夕晚間開出，中獎獎號03、30、16、20、7、25，特別號37。由小至大，03、07、16、20、25、30，特別號37。

大樂透春節大紅包25、14、38、08、34、41、24、11、31。由小至大為08、11、14、24、25、31、34、38、41。

第113000035期今彩539，中獎獎號為20、22、36、37、06號。由小至大為06、20、22、36、37。