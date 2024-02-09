台灣知名魔術師劉謙9日除夕登上央視春晚，一場魔術表演驚艷不少觀眾，一連上了好幾個熱搜，「劉謙真的會魔法」、「劉謙魔術 雞皮疙瘩」、「劉謙耍大牌」，劉謙的互動性魔術邀請觀眾、主持人們一起參與，大部分觀眾和主持人都成功了，場面超壯觀。

許久不見的魔術大師劉謙9日在央視春晚亮相，他找了兩位嘉賓幫忙洗牌，洗亂後劉謙表示由於今年是龍年，所以他要把撲克牌洗成四條龍：「四條龍就是一副撲克牌最整齊的一個狀態，黑桃、紅桃、方片、梅花、A到K全部排列整齊」，除了撲克牌的花色和順序之外，他還要在40秒內完成挑戰，聽起來並不簡單。

（來源／影片取自CCTV春晚YouTube，如遭刪除請見諒。）

劉謙坦言：「很多人都說『劉謙啊，你怎麼這麼多年沒有上春晚了？』因為這些年來，我都在練習這件事。」按下計時鍵後劉謙以看不到牌的情況下洗牌，在差不多38秒的時間洗出四條龍，最後一副牌，他請觀眾們確認時間，一順序分別是24年、2月9號、9點13分，甚至連洗牌時間38秒67都完美洗出，魔術讓許多觀眾嚇了一跳。

劉謙也說出口頭禪「見證奇蹟的時刻」，他第二個魔術是魔法祈福儀式，「任何人在除夕的這一天做這一件事情，成功的話，接下來這一整年每天都會幸福快樂的度過每一天，如果失敗，咱們春晚有重播，可以試到成功為止」，首先從撲克牌中挑選任何4張牌，接著弄亂順序，第二步對折後撕開，現在有8張紙牌面向下用左手拿，依名字的字數分別拿幾張放到最下方，拿起最上面三張插進中間，最上面的卡片先藏起來。

接下來劉謙說如果是南方人拿一張，如果是北方人就拿兩張，如果不確定自己是哪裡人就拿三張，插進牌的中間，男生從上面拿起一張，女生從上面拿起兩張，將拿起來的牌扔出去，劉謙再次說出口頭禪「見證奇蹟的時刻」，每說一個字就將最上面的牌依序放到最下面，邊說「好運留下來，煩惱丟出去」，邊將第一張藏到最下面，再將第二張丟出去，直到剩下最後一張，就可以拿出藏起來的卡片，劉謙手上的卡牌完美重合，許多觀眾的卡牌也湊成完整的一張。

這段表演讓許多大陸網友直呼：「劉謙最牛逼的是一人之力帶動了至少千萬元人民幣撲克牌補庫存銷售額」、「把時間卡到那個點，就覺得太牛了好嗎」、「魔術！還得是劉謙！」、「明年還請劉謙行嗎」、「這麼多年，就他的魔術效果真好」。