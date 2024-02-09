光良龍年開春前夕宣布「有喜」，5年前攜「今晚我不孤獨」世界巡迴演唱會唱到吉隆坡、台北小巨蛋、成都、深土川等地的光良在歌迷敲碗下，年前正式宣布2024年的巡迴「今晚我不孤獨2.0」正式啟跑，這場被稱為「升級版」的全新巡迴顧名思義內容、歌單都將更新。

光良新巡演首場將在4月13日於大陸蘇州奧林匹克體育館盛大展開，隨後將唱到武漢、北京、南京等10個城市，此外，光良更預告將唱回大馬家鄉，5月4 日將於馬來西亞吉隆坡Axiata Arena室內體育館開唱，這一喜訊讓期待已久的馬來西亞歌迷激動不已。

值得一提是，光良在3月30日位於雅加達的演唱會獲得熱烈迴響，主辦單位在首場門票售罄後立刻乘勝追擊宣布3月31日再加場，為光良暌違13年重赴印尼舉辦個人演唱 會創下了新的輝煌成績紀錄，曾於四年前攻蛋的光良特別預告將唱回台北，他表示：「台北當然會是這次巡迴計畫中的其中一站！」

而年前到處飛到各地工作的光良趁著年假返回大馬怡保老家過年與家人團聚，難得返鄉的他今年決定這次「放大假」給自己兩個禮拜的年假，更透露：「相較過去怕塞車人多都不會離開怡保家，今年打算帶家人、朋友一起去檳城走走和朋友拜年，自己也很久沒去檳城了，難得有機會和家人朋友相聚，一起旅行創造回憶。」而很久沒有回馬來西亞過年的光良更笑說「完全路不熟，去哪裏都需要請別人載，被同事笑是路痴。」

趁著龍年開春，光良除了在粉專預祝歌迷粉絲「龍年行大運」新年快樂外，他更許下新年願望，「希望家人同事朋友健康快樂。今年巡演順順利利，可以到更多海外的城市舉辦巡演，和更多朋友見面。」被問到會想送給辛苦工作的自己什麼新年禮物？他表示：「想送給自己一個更健康的身體，因為年後演唱會一場接一場，需要最好的狀態，才不會辜負等了很久的歌迷。」