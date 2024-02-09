對於立法院副院長江啟臣呼籲蔡總統卸任前登太平島宣示主權一事，前國安會祕書長蘇起認為蔡英文不會去，因為航程1600公里，我國戰鬥機完全沒有辦法來護航，大陸派幾架戰鬥機在旁輪流伴飛，相片照出來，就非常難看。前立委郭正亮則披露，馬英九那次去太平島，美機有伴飛，但有一段距離。

對於立法院副院長江啟臣呼籲蔡總統卸任前登太平島宣示主權一事，前國安會祕書長蘇起發表新書「美中對抗下的台灣選擇」，6日接受廣播節目專訪時，斷言蔡英文不會去太平島，除了美國不樂見台灣攪入南海問題，更大的理由是蔡總統安全的考量。

蘇起解釋，「4小時航程、1600公里」，大陸派幾架戰鬥機在旁輪流伴飛，相片照出來，左右包夾，就非常難看。且我國戰鬥機完全沒有辦法來護航，光是安全理由就足夠讓蔡總統不去太平島。

馬英九總統（左）2016年1月28日，赴太平島慰勞駐島人員，並在「南疆鎖鑰」國碑前與海巡官兵合影。（軍聞社提供）

前立委郭正亮日前在中天電視《綠也掀桌》則披露，馬英九那次去太平島，美機有伴飛。美國雖然不支持，可是馬英九真的決心要去，美機有來，但有一段距離。

郭正亮認為，這次美國百分之2萬要蔡英文不要去，蔡英文也不可能去，去一定被罵死，最多就是國防部長去，且美國根本希望台灣放棄。

郭正亮也好奇，這次有點奇怪，太平島碼頭怎選在蔡英文快要卸任時完工，不會選在520之後？而選在1月就完工蓋好？

前總統馬英九曾於2016年1月28日上午前往太平島春節訪視與慰勞駐島人員，11時左右登島並於國碑前發表談話，於當天晚間6時舉行國際記者會。