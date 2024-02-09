台灣魔術師劉謙時隔5年再度登上春晚，邀請全場「見證奇蹟」，表演了一場極為精彩的撲克牌魔術，然而就在完美落幕時刻，主持人尼格買提一連串舉動卻引起網友熱議，質疑劉謙魔術再度穿幫，目前在微博、百度、知乎與bilibili等各大論壇都衝上熱搜。

劉謙此次春晚表演撲克牌魔術，他要全場人都拿4張撲克牌對折後撕成兩半，其中一張放在屁股底下，其餘的則經過一系列洗牌、丟牌之後，只留下最後半張，最後半張與屁股底下的半張撲克牌則都是相同數字，可以完美合成一張撲克牌。

全場紛紛亮牌答案一致，主持人尼格買提卻疑似答案對不上，轉頭向來賓求救，直到最後都沒開牌。(圖／CCTV春晚YouTube)

全場觀眾與現場來賓發現吻合後，紛紛直呼不可思議，爆出歡呼聲，然而眼尖觀眾發現，男主持人尼格買提卻遲遲未開牌，面有難色，還一直轉頭向後方來賓求救，直到最後都抿著一張嘴沒有開牌。

畫面引起陸網熱議，一派人大讚劉謙：「這不是魔術，這是魔法啊」、「這場太精采了」、「不僅有趣，全場還都有參與感」、「要不是我手邊有工作，也想拿起撲克牌跟大家一起玩」，另一派則大酸劉謙魔術又出包：「太明顯了，全場都是托啊」、「見證奇蹟的時刻，結果被小尼毀了」、「小尼的表情已經透露出一切」。但也有人分析後，認為劉謙魔術完全沒問題，其實只是單純的數學題，反而是尼格買提在中途疑似聽錯指示，未將牌插到劉謙指定的位置，而是放到最下方，才會出現這讓人尷尬的場面。