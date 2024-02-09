外傳俄羅斯因烏俄戰爭和西方制裁，將無法如期交付S-400防空系統給印度，不過俄羅斯國防產品出口公司（Rosoboronexport）的負責人明確否認了最後2套S-400團級系統可能會延後的傳聞，表示正如期進行，1個團級系統組成為2個防空砲兵營，合計48輛發射車（TEL），因此2個團級系統為96輛發射車以及專屬的雷達系統和指揮站。

S-400 delivery to India is on track and the contract is being executed within the terms agreed by the parties : Rosoboronexport CEO pic.twitter.com/0HM3zhvJsn — News IADN (@NewsIADN) February 7, 2024

據《保加利亞軍事新聞》（Bulgaria Military）7日報導，烏俄戰爭爆發之前，印度一直是俄羅斯武器的主要買家。然而，印度官員指出在美國制裁下所面臨的的關鍵障礙，兩國難以建立支付機制，這個僵局導致價值超過20億美元（約新台幣627億元）的武器支付停滯了將近一年，不過雙方目前已經找到解方。

俄羅斯國防產品出口公司執行長米科夫（Alexander Mikheev）斷言，合約正按照雙方商定的時間表進行。他談論的事情是指西方媒體先前所流傳的報導，認為莫斯科因為烏俄戰爭和國際制裁，恐將無法兌現向印度準時交付的承諾。

2018年印度以54億美元（約新台幣1693億元）採購了S-400 「凱旋」（S-400 Triumf），根據印度空軍參謀長喬達里（Vivek Ram Chaudhari）去年底的聲明，截至2023年10月，俄羅斯已經向印度交付了3套S-400團級系統，預計最後2套團級系統將於2024年年底之前抵達，目前印度軍隊已經戰略性地將3套S-400團級系統部署在中國大陸和巴基斯坦的邊境上。