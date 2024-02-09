美國公用事業的杜克能源公司(DUK.N)設實，在美國國會的壓力下，將快速汰除寧德時代公司(CATL)提供的儲能系統。因為其中一套寧德的儲能系統應用在是美國勤瓊營海軍陸戰隊基地(Marine Corps Base Camp Lejeune)，因此倍受「有國安疑慮」的質疑。

路透社報導，美國高級官員警告稱，與中共政府有關的駭客，正在意圖攻擊美國基礎設施，包括電網，必須減少與中國大陸產業的關連與牽扯。

路透社報道，杜克能源在去年12月已暫時斷停止向寧德時代合作，特別是美國國會和產業專家持續對寧德時代公司是否與大陸官方有密切聯繫後，勒瓊營陸戰隊基地的一個蓄電設備項目因此而被取消，該項目在不到一年前，還有美國軍方高層參與剪綵儀式，如今一切丕變。

杜克能源在回應路透社的詢問中表示：「我們配合美國海軍、政策制定者(國會)的意見，決定結束勒瓊營的寧德時代電池儲能設備，將來以美國國內，或是無疑慮的盟國供應商取而代之。」

聲明還寫道：「最晚到 2027 年，我們將完全結束與寧德時代電池儲能技術的連繫」並補充說，該公司絕對支持「強大的美國供應鏈」。

杜克能源在電池設備的改變，可能會對大型公用事業的儲電設備產業鏈造成重大影響，說不定以中國大陸製造商主導的儲能市場，會產生後續的寒蟬效應。

杜克能源先前曾試圖緩解國會對陸製電池是否引起網路安全，提出說明與辯解。該公司至少派岀5名高主管，其中包括首席安全資訊官，向眾議院中國問題特別委員會提出解釋，說明電池設備與資訊網路沒有什麼關係，儲電系統的控制系統也不與網際網路相連。

消息人士稱，雖然杜克能源公司高層多次說明，他們對電池的安全性充滿信心，但他們也表示，可以解決國會的擔憂。

一位熟悉勒瓊營儲能設備的人士表示，杜克能源公司沒有與寧德時代直接簽訂合約，而是透過第三方供應商購買寧德時代的電池。

無論如何，杜克能源不會再使用寧德電池，現有的也會在未來逐步退貨。美國兩黨特別委員會的共和黨主席加拉格爾(Mike Gallagher)與佛州眾議員盧比歐(Marco Rubio)在給路透社的聲明中表示，「很高興杜克能源公司願意主動汰除位於勒瓊營的寧德時代電池。」

不過，由於寧德時代提供著市面上最普遍的儲電電池，其品質也在水準之上，所以禁用寧德時代電池，對美國的節能減碳工作也會出現阻礙。美國能源儲存高級研究分析師凡妮莎•維特(Vanessa Witte)就表示：「完全避免使用中國大陸製電池將嚴重短少現在已不足的儲電電池供應，的固定儲存系統和電動車都會出現電池短缺，這將影響脫碳目標。」

總之，這是個有爭議的做法。許多業內人士表示，中國電池本身並不存在嚴重的安全問題。但安全專家表示，電池上的通訊系統，可能受到駭客攻擊，潛在的對手有可能故意反覆觸發電網電流、切斷，導致連鎖故障。