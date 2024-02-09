新北市板橋區走失的貓咪「熱壓吐司」，7日凌晨有隻貓闖入住家陽台，民眾送往派出所。(警方提供)

新北市板橋區走失的貓咪「熱壓吐司」，7日凌晨有隻貓闖入住家陽台，天還沒亮民眾就被送往派出所，警方PO網協尋「非常重」引起網友討論，動保處今天表示，上午已被飼主領回；飼主因疏縱寵物獨自在外無人陪伴，遭罰新台幣3000元。

新北市板橋區某社區大樓，民眾7日凌晨發現1隻走失的貓咪闖入陽台，報警協尋。江翠派出所員警將貓咪照片公布，因胖胖的模樣太萌，寫出4項特徵，更標註「非常重」，且個性溫馴，在網路引起熱議，多人致電動保處要認養。

江翠派出所警員在臉書社團「我是板橋人」張貼協尋啟事，指出7日凌晨4時30分，板橋區銘傳街一帶陽台有走失貓咪，並公布貓咪特徵：「公貓、親人、無配件、非常重」，提醒網友如有發現走失情況，可至派出所認領，由於有植入晶片，經掃描後尋獲飼主。

經寵物登記發現，這隻貓為英國短毛貓，男飼主今9日上午到動物之家領回走失的愛貓。動保處依照動物保護法第20條第1項規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同。「熱壓吐司」因無人伴同獨自在外，飼主遭處罰3000元罰鍰，且需繳交安置費用，並帶貓咪節育、施打犬病預防針。