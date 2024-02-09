民眾黨主席柯文哲9日在臉書跟網友分享年夜飯，一家團圓，素菜拜完祖先後先上桌，接著葷食登場，「我們家很快吃完了，你們呢？」

柯文哲日前在小年夜反省稱，傳統習俗中，小年夜是過年大掃除的最後時機，其實不只物理環境，心理空間更要清掃。

柯文哲回顧過去一年，是他人生重大挑戰，是否參選2024、何時宣布、副手人選、選戰主軸、每一項都是重大抉擇。他感謝在這場戰役中，團隊與支持者全心的付出，但他也在自省，個人是否做出了那些錯誤的決定。

孔子說六十而耳順 ，意思是要好話壞話都能聽進去，達到「順不輕喜，逆不乍怒」，深入權衡後，再做正確的判斷。

柯文哲坦言，這聽起來很簡單，但是不容易。他也只能開放態度，聆聽各界意見，但選戰期間大量且混亂的資訊灌入，要不偏聽又能去蕪存菁，的確很難。然而凡事反求諸己 ，這就是我未來要給自己的功課。

柯文哲說，反省改進、認真工作 ，是他的基本態度。他堅持要打一場不一樣的選戰，堅持小額募款、堅持創新、堅持道德底線，無論怎麼被打，也不會故意設計害人。他相信在這場民主洗禮後，台灣政壇注入新的活水，喚起更多公民意識、與對政治的熱情與嚮往，「龍年，我們繼續努力，願龍抬頭，人民豐收！」