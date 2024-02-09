台南東區生產路一家燒烤店今9日除夕夜傳出兇殺命案，警方現場拉起封鎖線。（圖／警方提供）

台南東區生產路一家燒烤店今9日除夕夜傳出兇殺命案，警方現場拉起封鎖線。（圖／警方提供）

台南東區生產路一家燒烤店今9日除夕夜傳出兇殺命案，1名41歲鄭姓男子與哥哥，前往燒烤店找周姓老闆理論，雙方一言不合爆發衝突，鄭男在過程中疑遭周男刺殺胸部受傷，經送台南市立醫院急救，仍傷重不治。行兇的周男、鄭男胞兄及相關人等目前都被帶回分局，進一步調查釐清案情中。

警方表示，今9日晚間20時50分許，在生產路一家燒烤店，因鄭姓死者與燒烤店周姓負責人發生嫌隙而在臉書互嗆，死者與哥哥分別持器械及球棒至店家尋仇。雙方互相拉扯扭打時，死者遭周嫌持折疊刀刺傷身體，傷勢嚴重，經台南市立醫院搶救無效，宣告不治。

警方獲報，立即積極展開追查，於晚間21時30分將涉案3名犯嫌緝獲到案。全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

第一分局呼籲民眾如遇有糾紛應保持理性、冷靜，撥打110 電話通報警方到場處 理，本分局亦將持續加強防制各類不法犯罪，有案必查，絕對依法嚴辦到底。