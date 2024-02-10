華人社會傳統觀念主張「男主外、女主內」，因此過去幾乎都是女性申請育嬰假。根據「公平交易委員會育嬰留職停薪及家庭照顧假之性別比例分析報告」發現，育嬰留職停薪女性申請比例為男性的 2 倍，而女性申請家庭照顧假約占8 成，顯示大多數家庭都是由女性擔任家中照顧者的角色。

隨近年來男女平權意識逐漸受到重視，女性勞動參與率上升，男性也有更高的意願參與家庭事務，為保障平等的工作權利與尊重家庭分工意願，政府與企業也積極推動多元制度，讓爸爸也能無負擔的申請育嬰假，共同參與育嬰過程。

據目前性別平等工作法規定，受僱者不分性別，在任職滿6個月後，並於每一子女滿3歲前，可以申請時長不超過2年的育嬰留職停薪。立法院也三讀通過《就業保險法》，放寬條件，讓父母雙方能夠同時請領育嬰留職停薪津貼，並從原先的6成提高至8成。

在社會觀念更迭，且政府不斷提出更完善、友善的政策推動下，據勞動部公布最新數據顯示，2022年申請育嬰留停津貼人數創開辦以來新高，男性的申請占比高達25.5%，首次突破2萬大關，相當於每4人就有一名是奶爸。申請人數的增加也顯示當今職場友善及包容度的提升，企業也能更傾聽員工需求，接納職場更多元的聲音，打造更舒適的工作環境。

未來也希望透過政府與企業共同努力，提供更善完的制度以及福利，以人為本，充分發揮ESG精神，落實男女平權，打造更友善、更貼近員工需求的職場環境，助企業吸引更多志同道合的人才，創造更高企業價值。