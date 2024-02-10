過年期間親朋好友歡喜相聚，難免大魚大肉享受年節氛圍，但在大啖美食的同時，也要當心健康問題找上門!在用餐過程中，可以注意以下7個飲食小訣竅，一起健康過好年。

【7-8分飽就好】

「飽足感」傳送到大腦是需要時間的，因此建議在攝取一定份量的餐食後，可以先稍做休息，並在過程中細嚼慢嚥。適量進食能減少腸胃的負擔。

【均衡飲食】

大魚大肉的同時也要注意蔬果類的攝取，可以在肉類料理中加入蔬菜搭配食用；飯後也可以來盤水果，補充礦物質、維生素等身體所需的重要元素。而過年常見的小零食，雖然份量不大，但都隱藏著滿滿的熱量，因此也建議不要過量。

【注意疾病不能吃的食物】

若有痛風問題，應該減少高普林食物，例如，納豆、黃豆、乾香菇、內臟、海鮮等食材的攝取；若有高血壓，應減少鈉的攝取，盡量讓飲食保持清淡；膽固醇過高，則須注意內臟、海鮮、油炸、高脂類食物都應盡量避免。

【清淡飲食】

盡量少用調味料，且避免過油、過甜、過鹹等食物。如此可以降低身體發生水腫的機會，也能減少新陳代謝的負擔。

【以茶水代替酒】

過年與親友相聚難免把酒言歡，此時若能以茶代酒，減少酒精的攝取，就能降低肝臟的負擔，也可以減少高血壓及心血管疾病的發生率。

【選擇原型食物】

年菜常見的加工食品，都是高油高鈉的食材，包含火鍋料、油炸食品等，因此應選擇成分單純，且未經加工的原型食品，能減少添加物的攝取，減少身體負擔。

【避免重複加熱】

年菜為求豐盛，經常準備超過一餐能吃完的份量，然而重複加熱及放進冰箱中冷藏，可能導致營養價值降低，或存放過久也可能導致食材變質，因此適量的準備餐點是更好的方式。