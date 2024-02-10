林青霞氣質清新脫俗，是許多人心目中「絕美」兩字的代表。大陸新生代演員中，有一位名叫柴蔚的女孩，精緻立體的五官，和林青霞極為神似，她年幼時曾和女星劉詩詩合作，在古裝劇《步步驚心》中飾演承歡格格被觀眾熟知。如今21歲的她出落得亭亭玉立，近日她在網上曬出美照，許多網友驚艷。

柴蔚因長相清純酷似林青霞，常被網友誤會為林青霞的女兒，被譽為是「翻版林青霞」。近日她在網上曬出一組照身穿粉色針織毛衣，搭配淡淡妝容，紮著雙丸子髮型，青春可愛，甜甜寫下：「welcome21，許愿」，褪去小時候的稚嫩，蛻變成少女開心慶祝21歲生日，引發許多網友驚嘆「小美女真的長大了」。

早在8歲時，柴蔚在《步步驚心》中的靈動表演力相當有觀眾緣，隨後她曾演出《羋月傳》、《初戀那件小事》等作品。越發成熟的她，五官更加精緻好看，眉宇間的英氣，簡直跟林青霞年輕時如出一轍，許多網友表示「比親生的還要像！」、「少女時代的林青霞出現了」、「不說還以為是林青霞的女兒」。