泰森生涯耗時最久的一次KO，第10回合才戰勝李巴塔。（MrJr2b）

前重量級拳王「鐵拳」麥克泰森（Mike Tyson）即使在全盛期也遇過打不死的對手，他告訴《拳台》雜誌說，令他印象最深刻的是李巴塔（Jose Ribalta），那傢伙的腦袋和身軀簡直是鋼鐵鑄成的。「我在他身上打完了每一種招式，他挨了我所有的拳頭仍然爬起來挨更多打。」

那是在1986年的比賽，當時20歲的泰森出道25連勝（23場KO勝），他有15次是在第1回合KO對手，在李巴塔的前一場比賽，泰森開賽30秒就KO對手。

沒想到李巴塔第1回合吃了很多拳也像沒事一樣，第2回合李巴塔挨了一記結實的上勾拳，這是泰森的絕招，應聲倒地的李巴塔卻如僵屍般立即起身。之後無論泰森如何痛扁李巴塔，右直拳、左勾拳、肝臟攻擊都無法結束比賽，李巴塔一路挨揍也只是不斷把泰森推開，被打得搖搖欲墜卻也不會被KO。

第10回合泰森又是一記左勾拳打個正著，李巴塔頭部受擊倒地，居然還是馬上就爬起來，雖然他是198公分的巨漢，這樣的抗打能力也過於驚人。比賽最後是李巴塔無力維持戰鬥狀態，裁判及時介入喊停，判定為TKO（技術擊倒）。賽後總結李巴塔挨了泰森220記鐵拳，沒人知道他怎麼撐過來的，這是泰森生涯耗時最長的一次KO勝。

此戰3個月之後，泰森擊倒WBC世界拳王波比克（Trevor Berbick），成為史上最年輕的重量級拳王，波比克只撐了兩個回合。