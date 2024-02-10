過年本是全家團聚的時光，但有些人卻得堅守崗位，無法返鄉過節，尤其是巡弋在台海上的各級軍艦，以及在港內待命輪值的艦艇。因此外界相當好奇，海軍在春節值守戰備時，是如何慶祝農曆新年？又有什麼特殊傳統活動呢？

海軍艦艇上的「過年」分為兩種，有靠港的艦艇會有「守歲」儀式，在除夕夜跨入大年初一的那一刻，傳統習俗都會放鞭炮來歡慶新年，而海軍則有一項特殊的習俗，在港內的軍艦會在午夜一起拉汽笛，「互尬」誰的「氣」比較長。

各艦所屬輪機部門會先將鍋爐蒸氣準備充足，並且指派專人處理供氣作業，時間一到，港內所有軍艦汽笛響起，官兵們相互敬禮道賀新年。而跨年的汽笛聲愈響、持續的時間愈長，都被視為好兆頭，也代表艦艇機件狀況良好。

不過近年來環保意識高漲，全港軍艦一起鳴笛的聲音巨大，引起附近民眾抱怨，因此拉汽笛的長度有漸緩的趨勢。若有興趣的民眾，不妨在除夕夜前往高雄、蘇澳及基隆軍港，欣賞各軍艦互尬汽笛聲的奇景，也是另類的新奇體驗。

另外，出海值勤的艦艇因在執行任務期間，必須時時刻刻關注敵情及敵艦動態，維持分秒必爭的戰備，因此不太會安排特殊活動，官兵們只能利用輪根時間吃年夜飯，不過為體恤值勤同仁，艦長、主官們也會繞去各執勤場所慰問、發紅包給官兵們。

春節餐會與摸彩活動。(葉庭欣/翻攝)

春節餐會與摸彩活動。(葉庭欣/翻攝)

春節餐會與摸彩活動。(葉庭欣/翻攝)