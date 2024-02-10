56歲王祖賢過去被封為「亞洲第一美腿」、「亞洲第一美女」，更以《倩女幽魂》走紅全亞洲，2004年她拍完電影《美麗上海》後全面息影，近年定居加拿大常被網友野生捕獲。最近網路上流傳一組王祖賢中學時期打籃球的照片，年輕時的她看起來仙氣十足，已經具備女神風範。

王祖賢息影多年，近年來鮮少出現在公眾視野中，依然有許多影迷粉絲懷念以前的她，時不時曬出她過往的照片，最近網路上流傳一組王祖賢中學時打籃球的照片，只見她身穿鮮黃色球衣配超短褲，露出修長玉腿，比例不輸模特兒，且年輕時的她看起來仙氣十足，完全具備女神風範。

其實，王祖賢的爸爸王耀煌是台灣籃球國家隊隊員，她繼承了爸爸的運動基因，中學的時候參加了籃球校隊，還為Adidas拍球鞋廣告，照片曝光後，許多網友大讚王祖賢女神不愧是女神，小時候隨便擺個姿勢也很有明星風範。

事實上，王祖賢過去為90年代初香港影壇「四大花旦」之一，更憑藉電影《倩女幽魂》的「聶小倩」一角而紅遍全亞洲，作為香港影壇的頂級明星，巔峰時期她出演了《倩女幽魂》《東邪西毒》《東成西就》《青蛇》等眾多經典作品。而她即使於2004年拍完《美麗上海》後宣布息影，但她的一舉一動仍是外界關注的焦點，她在2016年返台處理父親後事，被問是否有復出打算時，王祖賢則淡淡說：「最好的一面已經留給大家了」，無意重返藝界。