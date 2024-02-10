臺北市近五年春節期間的火災統計資料，顯示電氣火災的發生頻率僅次於爐火烹調，其中又以室內、外配線及冬季常用的電暖器、除濕機等高功率電器產品短路為主要原因。（圖／消防局提供）

龍年新春來臨，家家戶戶歡聚一堂，團聚圍爐之際也伴隨著居家用火用電的增加。分析臺北市近五年春節期間的火災統計資料，顯示電氣火災的發生頻率僅次於爐火烹調，其中又以室內、外配線及冬季常用的電暖器、除濕機等高功率電器產品短路為主要原因。台北市消防局進一步提醒民眾，在春節返鄉團聚或外出遊玩時應關閉非必要使用的電源開關，電器產品的使用安全是不可呼「嚨」喔！

根據台北市消防局的統計，近5年春節期間（小年夜至初五）共發生121起火災，所幸並未造成人員傷亡。分析火災起火原因以爐火烹調居首位，電氣因素位居第二。家中經常發生電氣火災的位置為客廳及廚房，以短路為最主要原因，其次是電器使用不當。

近來因為天氣濕冷，家戶開始使用除濕機、電暖器等季節性產品，消防局提醒民眾特別注意使用前應先清潔出風口，檢視電源線和機器本體是否損壞，以及電源線是否因凹折綑綁而受損，使用時應與周圍可燃物保持適當距離，由於此類家電屬於高功率電器，應使用專用插座供電，避免與其他電器共用插座或接於延長線上使用。

最後提醒大家謹記電氣防範的口訣「五不一沒有」：「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「電源插座不長時間使用」、「電器旁不放物品」及「沒有安全標章的電器不要使用」，同時建議應定期檢視客廳、廚房和臥室等電器使用環境，並且安裝住宅用火災警報器，培養正確的電器使用習慣，確保居家生活的安全，平平安安過龍年。