不畏大型連鎖娃娃機店情勢席捲，一名從「夾客」成為「台主」的H先生，仍勇闖傳統娃娃機店經營娃娃機台，分享如何成為一位「有熱情」的台主，從如何選擇商品到商品的成本，都是成為台主需要做功課與花心思的地方，另外，他也分享在進貨商品時遇到的「奇聞怪事」，自己也差點變「潘仔」。

H先生表示，由於喜歡公仔，打台時也選擇有「公仔」的機台為主，所以，當初機台設立時，也選擇以「公仔台」為主，而公仔要如何進貨取得，他也透露，除了在日本網站搶購最新一代的公仔外，也有人去模型店訂購公仔，也有人是透過社群平台交易「公仔」，裡面不凡有喜歡公仔的玩家，還有到處夾公仔的「技術型夾客」在做交易，當然也有本身是「台主」身分的人在平台上競標公仔。

他表示，雖然機台內要擺放新一代的公仔商品，但考量成本問題，也會放非新一代的公仔商品，又或是擺放，俗稱「老物」的舊世代搶購商品來吸引消費者。

H先生指出，由於許多「夾客」會四處打機台，不少「夾客」喜歡玩娃娃機，但並非要收藏，於是他會去向這類「夾客」大量收購比行情價低的公仔商品，又或是從玩家或「夾客」，有出現重複性的商品時，也會向其收購。

不過，H先生曾經遇過差點虧本的狀況，他表示，某次在競標收購1件公仔商品時，由於網友們相繼出價，他已經喊出等同於行情價的金額後，竟然，發現PO文者在留言區直接Tag自己的朋友，請朋友再喊出更高的價位，疑似要提高競標的金額，他發現後也相當傻眼，於是不再參與競標喊價，放棄這件商品。

H先生認為，雖然競標商品可以成為機台內，吸引消費者的「熱門公仔」，但對於有些網友疑似惡意的炒高價格，除了成本的考量外，也要遏止歪風在社群平台上盛行，讓收藏家、台主或是其他喜歡公仔的玩家，在平台上有良性的競標，而不是惡意競價。

H先生也說，商品的成本是最重要的因素外，對於公仔市場的敏感度也很重要，若是競標或收購不夠熱門、太舊、款式太老的商品，就不會吸引消費者來玩，另外，公仔盒子外觀也很重要，破破爛爛的盒子，也難吸引消費者上門；下篇H先生也將分析台主如何做出「防禦」，提高困難度，讓高單價商品不容易被出貨外，也挑戰「夾客」的技術。