53歲男星魏駿傑在台灣新竹出生，後來到香港發展出道，曾演出《陀槍師姐》，但比他作品更廣為人知的是與滕麗名的9年戀情，兩人一度傳秘婚，後來卻閃電分手，2008年他娶小20歲的張利華，去年認了離婚，張利華還鬆口兩人已經6年沒發生關係，夫妻相敬如「冰」，而獨自扛起照顧女兒責任的魏駿傑近日受訪，坦言曾經崩潰到差點輕生。

魏駿傑早年曾和三級片女星黃祖兒交往，分手後兩人翻臉，黃祖兒批評他性慾太強，魏駿傑大方承認，還自豪性能力強是好事。之後他因《陀槍師姐》走紅，也因這部作品和滕麗名交往，兩人愛情長跑9年，期間傳出魏父過世，滕麗名以媳婦身分披麻帶孝現身喪禮，疑似密婚，但2007年就傳出兩人情已逝，隔年魏駿傑就火速迎娶女大學生張利華，2015年就傳出感情生變，女方傳出轉和外國銀行家交往，魏駿傑發文寫下：「從此跟妳相依為命」，承認離婚並獨自扶養女兒。

魏駿傑承認因大男人主義與滕麗名分手。（圖／取自《on.cc東網》）

離婚後，魏駿傑近日接受港台主持車淑敏專訪，談到和滕麗名分手原因，他首度承認是自己有點大男人主義，當年他很感動滕麗名已未來媳婦身分出席他爸爸的告別式，但不知為何後來就沒感覺，滕麗名越來越紅，魏駿傑也選擇遠離女方，最後選擇放手，他也說滕麗名是最懂得愛他的女人，是他配不起對方，知道對方後來嫁人，自己也很為她開心。

黃祖兒過去爆魏駿傑性慾太強。（圖／取自《on.cc東網》）

而魏駿傑後來與張利華離婚離得難看，他一度砲轟：「這種賤人趁早撇低！」但後來稱帳號被盜，張利華受訪，指兩人已經至少過了6年無姓婚姻，無疑是隔空甩了前夫耳光，對此，魏駿傑坦言都沒收入，一度看了心理醫生，還差點做傻事，是想到女兒還需要他才放棄，父女倆先前為此賣掉豪宅，搬到小房子住，原本放話終生不婚的他，近來也動起找伴的想法，但被女兒以「只能愛我一個」勸退，而他也以自身經歷為香港民眾打氣，「我去年運氣這麼差也都過來了，所有香港人也可以，不要放棄」。

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