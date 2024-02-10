圖為2006年9月郭正亮14日舉行記者會畫面。（資料照）

圖為2006年8月前立委鄭運鵬（左起）、郭正亮等人舉行記者會。（資料照）

前立委郭正亮在2023年退出民進黨，表示道不同不相為謀；不過民進黨竟未走完相關程序，過年前才在一波「撤除50人黨籍」名單中，又列出郭正亮，成關注焦點。事實上自遠離民進黨後，郭正亮早以其耶魯大學政治學博士之深厚專業底氣、與政壇豐富歷練，在政論節目中建立權威地位，更厲害的是在網路世界中也是流量王。而媒體人黃暐瀚則曾透露，郭早年選立委的時候綽號叫做「亮叮噹」。《中時新聞網》特別找出昔日郭立委模樣，與如今對照，發現竟然「沒變」！

2024年的郭正亮，早已是網路節目流量王，但與立委時期沒什麼改變。（取自中天「綠也掀桌」畫面）

郭正亮過去接受中天節目「綠也掀桌」專訪時曾分享，第一次當選立委剛好40歲，作為政治人到成為網紅，是因發現政治有些事自己幹不來，他並認為當發現自己有些事無法做，那就真的不要從政。他舉例「政治要睜眼說瞎話」，所以無法成為一個政治人物。麗

郭正亮早年曾任本報主筆，資料顯示，他於1996年出任民進黨中央黨部文宣部主任、後升任民進黨中央黨部政策會執行長。曾在民進黨「中國政策大辯論」中，以主張「西進中國」一戰成名；2001年立委選舉，於北市南區以第二高票當選；2004年獲得連任。2008年再次參選立委落敗，曾短暫出任行政院體委會副主委，並在二次政黨輪替後卸任。2012年，郭正亮在民進黨內立委初選失利後，漸退出政壇，轉而評論時事，從此開創「新天地」。

對於郭正亮擁有高流量，批踢踢過去也有網友以「為什麼郭正亮變成流量密碼?」為題分析，認為除了說話有數據，也能夠將事情消化成一般人看得懂的觀點，同時更具備挑對客群、充足準備、本身能力足夠特質。

除此，郭正亮更常有內幕消息，例如去年大選藍白合談談吵吵之際，他很早且多次透露柯營想法，點出柯文哲確實自認當正的才會贏，但也直言侯柯配才符現實。有趣的是，郭正亮還曾白爆，自己「雖然頭髮不多，但卻是美髮公會的顧問」，批評民進黨以話術攻擊服貿，誇大稱「洗頭店老闆都是單親媽媽，服貿進來單親媽媽就會失業」，簡直是「入腦入心入戶」戰術。

《中時新聞網》挖出郭正亮早年當立委時的照片，距今大概有快20年了，但今昔對比，竟然差別不大，顯然駐顏有術。