75歲香港資深演員秦煌，出道至今近50年，參演超過超過百部劇集，因飾演金庸《射鵰英雄傳》老頑童「周伯通」一角走紅，由於為整部劇集增色不少，被譽為「金牌綠葉」，不過晚年卻是狀況頻傳，不僅失足落海差點喪命，加上遭捏造許多花邊新聞，導致愛妻生前氣到難以忍受，提出多達6次離婚。

秦煌剛踏入演藝圈時，由於毫無人脈關係，加上沒有出眾的外形條件，僅能擔任跑龍套角色，某次擔任老戲骨演員的替身，演出《射鵰英雄傳》周伯通一角，竟獲得導演賞識，指名由他接下此角色演出，由於將該角色演得維妙維肖，播出後大受歡迎，讓他初嘗走紅滋味，尤其演出83版《射鵰英雄傳》，更將演藝事業攀向巔峰，被譽為是「老頑童專業戶」，此外，他不僅成為演出金庸劇次數最多的人，還曾與金馬影帝吳鎮宇組成「豹父子」進軍樂壇，成為演歌雙棲的藝人。

秦煌演出《射鵰英雄傳》周伯通一角走紅 。（圖／東網）

隨著年紀增長，秦煌體力和身手不如從前，體型也變胖不少，一度胖到156公斤，由於脂肪壓迫神經，出現腰骨疼痛等症狀，需拄枴杖或靠輪椅代步，便遵從醫生建議減重，不過2020年出席記者會時，因體力不支在電視台門口昏倒，導致肩膀骨裂，緊急送醫動手術，隔年復工又被拍到現身急診室，健康狀況似乎亮起紅燈，不過上述並非首此意外，秦煌2008年和友人喝完酒返家時，失足跌落海裡，頭部撞到木樁受傷昏迷，由直升機緊急送往醫院治療，休養多日才平安出院。

秦煌曾在電視台門口昏倒送醫 。（圖／東網）

秦煌23歲抱得美人歸，和電台主持人莫佩雯喜結連理，婚後育有3女1子，不過工作繁忙，和家人聚少離多，關係逐漸疏遠，加上被捏造出許多花邊新聞，讓老婆莫佩雯難以忍受，提出離婚六次之多，不過每次都遭他拒絕，雖然強調所有緋聞皆子虛烏有，不過未獲妻子諒解，協議後決定分居，直到妻子去世後，他選擇賣掉香港房子，搬到大陸獨居，不過近來接受訪問時，他透露生活起居都由相差30歲的「情人知己」照顧，甚至給對方幾十萬，讓她能夠在家鄉買房，消息曝光後，讓眾人震驚不已。

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