2024十二生肖房地產紫微運勢分析

作者/蔡上機

■2024房地產運勢，價穩量縮，有價無市！

■紫微斗數星盤，2024國運流年宮，及政府主管及國際宮位，同時傷地產宮位（流年宮＆父母宮，化忌星進入田宅宮）。而地產宮，又自己可以給自己財運利益能量（田宅宮化祿星，留在本宮位自化祿）。

加上，2024流年的田宅宮，是逢〈太陰、太陽、火星〉落在12地支的〈未宮〉。

■從以上紫微星盤＆飛星的命理網絡關係的分析，解釋在台灣的地產運勢。

趨向，因為2024年的台灣時局，還有國際社會情勢的影響，加上台灣政府主管單位部門，對房地產的調控未解，仍是抑制到房地產上漲的能量。

■但因為，房地產及建築業者，也一直努力的維持地產的價格，而一直撐住房價不下跌，且力爭上游。加上，房地產的土地價格成本，及建造成本，一直墊高，反映在市場上，也把房地產的價格及價值維持住。

■綜觀上述，在2024這年的台灣房地產，房價的部份不太容易下跌，價格有機會維穩在2023年的延續，但市場交易量恐會放緩，也難從交易量去刺激房價的上漲。

反之，房地產的交易量放緩，交易市場較差一點，也不會帶動或造成房地產價跌的問題。

所以，2024年台灣的房地產運勢，將呈現〈價穩量縮，有價無市〉的狀態！

■當然，這種態勢，仍是有利有計劃買房的買方，對於買房的條件，有更多的選擇及比較比價空間，可以好好的看一看，做出最有利的選擇！

當然，不要等房地產在走漲，又走多頭，交易量熱絡的時候，才跟著一窩蜂的在追買房。因為市場當出現站在賣方的時候，房屋成交的交易速度快，房價一直再走追價趨勢時，就像到站出發的火車不等人，想買房都無法做比較空間，來不及選擇，人家就賣掉了！

■生肖鼠的2024年地產運勢

以不動產為事業職業常業者，在不動產物業管理，或交易買賣仲介，雖然有利可圖，大有獲利得利發財的機會。

但要小心有契約印鑑文書件的過失或差錯，尤其是海外不動產物業，更是要小心。

居住或不動產上，容易發生陷入困擾的問題，影響到心情，造成不快樂的因素。

■生肖牛的2024年地產運勢

不動產買賣交易投資恐有重大糾紛，官司事件，或被假扣押、假處分，甚至淪為被法拍的厄運。

不動產小心財務槓桿操作失靈大錯亂，或被人詐騙、偷過戶、侵占、做梗搞破壞，或出大亂子，或被牽連拖累必須變賣或被扣押，契約印鑑文書件要極度小心，尤其海外不動產更甚，是房地產運勢大潰敗，損失慘重的一年。同時，注意出行外宿，發生意外或財物失竊。

■生肖虎的2024年地產運勢

對地產可能有強烈的企圖心或作為，也可能收購或介入處理不良債權資產，有機會在這裡賺到錢或發財，尤其以這為常業職業者尤甚，但也會因這而發生強烈或嚴重性的糾紛。

注意不動產或居家生活環境，

因故發生大事，一夕之間、豬羊變色。

■生肖兔的2024年地產運勢

地產運勢空空如也，相當不得運，如有觸及房地產的事務買賣交易仲介或其職業，也易生困擾麻煩之事。

房地產或家事居家生活環境的事務，也會帶給或帶來父母的麻煩，同注意因居住生活環境，造成健康的問題。注意配偶因為居家生活物質，或房地產的產權歸屬，有所不睦失和，範圍恐牽連到與父母的關係。

■生肖龍的2024年地產運勢

不動產運勢不佳，在地產或家事家居生活環境，有金錢財務的糾葛，以上如有買賣交易或商業的委託關係，恐會衍生成官司。

以房地產買賣交易投資銷售為常業職業，或有海外不動產買賣交易，恐生契約文書件產權的過失或爭端糾紛，甚至有官司訴訟民刑事的問題。

■生肖蛇的2024年地產運勢

不動產運不佳，表面可能不易察覺，暗地裡卻是枝節許多，隱藏許多不順利。

家居生活環境，恐造成身體健康的不適問題。旅行出差外宿，更是要注意居住的地方，發生血光意外事件。

■生肖馬的2024年地產運勢

地產運勢甚好且興旺，可因地產而獲利得取利益財運，地產投資者及其業者，有機會借此發財。縱使是地產代銷或仲介業務，或以這為職業工作者，也會業績大好，成交率及獲利雙雙提高。

尤其海外不動產或物業管理，都是有利可圖的投資或事業。唯獨配偶在地產或家居生活環境，可能會很不對盤，會造成分歧阻礙及妨害，恐因這而失和。

■生肖羊的2024年地產運勢

房地產的思考分析判斷，容易失誤出錯，關於相關的印鑑文書件契約也易生問題，或發生金錢交易買賣重大糾紛，甚至牽扯官司訴訟。如無法妥善解決，或許會因而引發血光意外事件，尤其海外地產投資買賣交易經手事務，或仲介代銷職業工作尤甚。

出差出行旅遊在外的居住環境，更是要小心有血光之災，尤其火電槍炮爆炸的危險，戰亂或恐怖攻擊的城市。

■生肖猴的2024年地產運勢

對地產或家事的處理能力，拿不定主意，舉棋不定，有阻礙波折，諸多不順利，好事多磨。如涉及與兄弟姊妹有關，更是麻煩難辦，尤其是家產，當有糾紛，搞的全家一團亂。

如在地產上，有合作伙伴的話，必生金錢糾紛，甚至反目成仇，對簿公堂，或有流血衝突事件。

■生肖雞的2024年地產運勢

地產運勢大好，資產大有增加，除非完全沒有置產的能力，否則本年將會置產，也是置產的大好時機，或因不動產而獲取金錢利益或財富。

但，這對地產的個體投資者比較有利，而對常業職業從業者比較不利，原因是從中也會有諸多地產職場的糾紛，例如建商代銷商或仲介業者，甚至演化成官司，尤其是海外不動產。

■生肖狗的2024年地產運勢

關於地產、家產或家事、家居，注意有金錢糾紛，或有意外災禍之事發生，導致官司訴訟，同時會造成嚴重的金錢損害。

尤其，從事或處理不良債權資產的工作，必有嚴重糾紛，並可能因而招來殺身之禍。

■生肖豬的2024年地產運勢

地產運勢尚佳，尤其以地產為常業職業從業者，地產財運更是美好，但注意恐因考慮思慮過度，一場庸人自擾的優柔寡斷，把好的機會給錯過或喪失掉。

唯獨海外不動產盡量避開，以免在嚐到甜頭之後，後面的陷阱或折損挫敗更大，而且許多變數，都是在瞬眼剎那間，硬生生活生生的發生，甚至令人措手不及，彷彿晴天霹靂。