中霸天、市長盧秀燕和南霸天、高雄市長陳其邁推出精心設計的小紅包（王正寧攝）

政治人物「與民同歡」是展現親和力的基本配備，過年「走春」更是不能兩串蕉，這個禮物既要顯得「禮輕情意重」，更重要是應景，也要讓民眾有感。因此，紅色的春聯、小紅包就比較受歡迎。尤其，過年中國人都有發紅包的習慣，很多人也都喜歡拿到這些政界大咖的紅包沾沾喜氣，或是給粉絲留作紀念。

每到農曆新年，政治人物藉由發紅包和送禮向選民拜年，除了了拉近彼此距離，更是測試人氣的機會，尤其碰到選舉年，相關的行程只會多、不會少，一定跑好、跑滿。而政治人物過年發紅包「慣例」，就是從第一位民選總統李登輝開始的!每到年初一，李登輝會在新北市三芝鄉的老家「源興居」發紅包，為了拿到200元的「總統紅包」總是大排長龍，來自全台各地的民眾，甚至幾天前就來排隊。隨後的陳水扁總統，也跟「李規扁隨」，每逢大年初一，同樣在老家台南縣官田鄉發放紅包，只是面額改成100元，但照樣一「包」難求。

隨著賄選標準明定30元，陳水扁也從2005年起紅包就大「縮水」，只剩下10元。接下來的政治人物，包括馬英九總統等，春節紅包10就是上限，其中大部分是象徵「一元復始」的1元，即使金額是只是銅板，但總會透過文創與巧思，讓小紅包展現大誠意，成為最夯的年節「伴手禮」。因為紅包變小，數量也比較多，政治人物不再如李登輝只是定點發放，而是主動出擊，利用參香祈福的機會，巡迴各大宮廟發送紅包

不僅如此，為了拼人氣，有些政治人物還會加入「行銷」概念，朱立倫2015不僅推出10元、限量千份，而且還特別拿到中和烘爐地請土地公加持；因此，除了拜廟行程爆增、跨區經營經常是值得觀察的政治指標，過年的「紅包行情」能否帶動一波政治行情？向選民拜年的同時，政治人物也期望自己能夠心享事成。