農曆春節期間，想必有不少人前往日本旅遊，有著絕美雪景的北海道更是熱門景點。不過超人氣的滑雪度假區二世谷，消費高得連日本民眾都咋舌，可是仍有大批外國觀光客瘋狂湧入。業者表示，他們曾經降價，但遊客卻認為便宜意味著品質較差，產品賣不出去，只好又把價格提高。

豬排丼售價3000日圓（約新台幣646元）、黑毛和牛鰻魚丼售價5000日圓（約新台幣1077元）、俯瞰羊蹄山的客房一晚21萬日圓（約新台幣4.5萬元），這些貴到讓人吃驚的價格都出現在北海道的滑雪度假區二世谷。

據北海道文化放送（UHB）報導，自從解封以來，外國遊客湧入二世谷，與滑雪場直接相連的公寓在1月與2月幾乎訂滿，甚至比疫情爆發前增加了2成，而最貴一晚要價60萬日圓（約新台幣12.9萬元）的房間都被預約一空，連奢侈品牌Louis Vuitton都來開快閃店。

報導中指出，每到黃昏就會有50多輛餐車集結，提供多種美食。貴得離譜的售價，在外國遊客眼中似乎仍然很便宜。在二世古經營餐廳的企業家東出翔表示，當地雖然有飯店，但餐廳嚴重不足，如果沒有預訂根本吃不到。

為了解決遊客用餐的問題，餐車組成的「美食街」應運而生。儘管價格看來昂貴，但業者強調，這比在餐廳吃更便宜。當地消費雖然被批高得離譜，可是業者表示，除了每月支付給土地所有者的10萬日元（約新台幣2.15萬元）開店費外，兼職人員的時薪也高達2000日元（約新台幣431元），為了繼續經營，他們別無選擇，只能提高價格。