2024迎接甲辰龍年，「感應占卜師」王妙坤以多年命理經驗，分析2024年12生肖年度整體運勢。屬鼠的人要貴人運佳，但要注意口角鬥爭；屬牛的人吉星降臨，須慎防詐騙事件，才能保住財庫；屬虎的人要多注意交通安全，身體不適儘快就醫；屬兔的人運勢強盛，但避免幫人作保。

鼠

吉星：歲合，三台

凶星：五鬼，官符

今年得歲合吉星入命宮，大吉大利，百事順暢，若不自尋煩惱，不對事物強求，大多時候都能感到愉悅平和，可保內外亨通，但有五鬼、官符等凶星進入，在與人相處上，容易發生口角鬥爭，須低調處理，切勿針鋒相對，則能避免災禍臨頭，逢凶化吉，此外，今年的貴人運勢不錯，能得到許多幫助，在工作事業上，可獲得夥伴的支持，只要好好努力，有機會受長官提拔，更上一層樓。

運強月份：農曆八月

運弱月份：農曆五月

牛

吉星：太陰，歲貴

凶星：卒暴，勾絞

今年逢太陰、歲貴等吉星降臨，只要自己夠積極，願意付諸行動，好好發揮，做起事來就能事半功倍，開創一片新氣象，在感情上則是桃花綻放，能遇到令自己心動的對象，但要遵守禮義，切勿到處拈花惹草，以免招來桃色糾紛，而凶星卒暴、勾絞等入命宮，在理財上要趨於保守，勤儉節約，不可激進，更不要有貪婪的想法，另外須慎防詐騙事件，才能保住財庫，避免破財的狀況。

運強月份：農曆三月

運弱月份：農曆七月

虎

吉星：天解，八座

凶星：喪門，飛廉

今年有天解、八座等吉星守命宮，當遇到困難阻礙時，可得到貴人出手相助，度過難關，工作事業上雖無特別突出的發展，但能保持平順，吉慶安泰，若有合作機會時，可以好好把握，透過團隊能讓你的才能彰顯出來，增添自我風采，另凶星有喪門、飛廉等，在今年要多注意交通安全，切勿違規、搶快，能避免意外事件，若親朋好友身體不適時，要儘快就醫，不要忽視，則可保平安。

運強月份：農曆二月

運弱月份：農曆十月

兔

吉星：太陽，文昌

凶星：劫煞，天空

今年太陽、文昌等入垣，吉星護耀，運勢相當強盛，在各方面都會有相當不錯的發展，可以好好的大展身手，如果是考生學子，更不要放過今年的運勢，在課業上多加努力，有望突飛猛進，金榜題名，今年也很適合外出旅遊，能夠開闊心胸，找到新的目標理想，但凶星劫煞、天空等同入命宮，切記不要管他人閒事，更不要作保，另外也須多注意人際關係，不要心高氣傲，才不會孤立無援。

運強月份：農曆五月

運弱月份：農曆二月