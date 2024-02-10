美式賣場好市多（Costco）從未漲價的經典熟食套餐「熱狗堡+一杯飲料」有可能快消失了？當年力推此組合上架，多次阻擋漲價聲浪的財務長Richard Galanti將在3月中卸任，離開任職40年的公司。

除了Richard Galanti之外，前執行長Craig Jelinek、好市多聯合創辦人兼前執行長Jim Sinegal皆已經退休，代表當年推動熱狗堡套餐的3大核心人物，都離開好市多，這也讓人不禁擔心，多年未調漲價格的熱狗堡套餐，是不是也快保不住了。

■熱狗堡組合必點

1985年上架後熱狗堡組合從未漲價，即使在通膨飆到40年新高的2022年，好市多也沒有漲價，Richard Galanti當時表示，「該商品組合的售價將永遠保持穩定，這個狀況能夠幫助我們在其他領域更加積極進步。」

同年7月，時任執行長Craig Jelinek也被問到熱狗堡價格是否會調漲？當時Craig Jelinek表示沒有任何計畫，「我們不打算讓價格超過1.5美元（目前售價）故事已經結束了。」

有趣的是，創辦人Jim Sinegal曾對Craig Jelinek說過，「如果你提高該死的熱狗堡價格，我會殺了你，搞清楚這件事吧。」此言讓Jim Sinegal印象深刻，更有不得不堅持的傳統與原則。

好市多熱狗堡套餐是許多人的心頭好。（圖／shutterstock、達志）

■好市多的新時代

財務長Richard Galanti在好市多任職將近40年，遺缺將由連鎖超市Kroger財務長Gary Millerchip接手，Richard Galanti則會轉任顧問至明年1月，市場都將Richard Galanti評為好市多的門面，總是代表公司面對華爾街。

如今Richard Galanti的離開，代表好市多改朝換代，外界也關注Gary Millerchip的表現，普遍認為，Gary Millerchip雖然是空降的高階主管，但他並不會進行大改革。

事實上，除了熱狗堡價格之外，消費者與專家們也關心好市多是否會調漲會員年費，過去調漲的周期約5年一次，前次調漲年費的時間已經是2017年6月，公司遲遲未針對此議題表態。

目前公司並未針對相關問題做出回應，未來似乎只能先觀察好市多是否出現其他政策上的改變，只求親民的經典套餐，不會成為時代的眼淚。